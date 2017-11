Após reunião por Lucas Lima, pai de Neymar vê jogo no Palestra

Lucas Lima está cada vez mais próximo de ser oficializado como reforço do Palmeiras para 2018. Nesta segunda-feira, o empresário do meia, Neymar da Silva, pai do craque do PSG, se reuniu com Alexandre Mattos na Academia de Futebol e acertou detalhes da negociação. Após o encontro, o agente, junto com o pai do santista, Roberto Lima, assistiu à vitória do Verdão no Palestra Itália.

Lucas Lima tem contrato com o Santos até dezembro de 2018. Ainda nesta segunda-feira, o Palmeiras notificou o Peixe sobre a intenção de assinar um pré-contrato com o atleta, tendo formalizado uma proposta por um contrato de cinco anos.

A notificação, apesar de o jogador poder assinar um contrato com outra equipe desde o final de junho, é um passo necessário neste tipo de negociação. O acordo para que Lucas Lima defenda o Palmeiras em 2018 está acertado há algumas semanas, restando apenas detalhes e uma expectativa por uma possível oferta de um grande clube europeu, o que não ocorreu, apesar de outras propostas milionárias.

Durante o período que defendeu o time da Baixada Santista, Lucas Lima recebeu propostas do Fenerbahçe, da Turquia, e do futebol chinês, mas ambas as negociações não avançaram. Além disso, o meia rejeitou uma proposta de renovação com o Santos, deixando clara sua intenção de sair do clube.

Contratado em 2014 e com boas atuações pelo Peixe, que lhe renderam até convocação para a Seleção Brasileira, o meia conquistou seu espaço na equipe e com os torcedores. Entretanto, a relação com a torcida deteriorou-se recentemente, após os primeiros rumores da saída do atleta.

Lucas Lima foi até afastado pelo técnico Elano das últimas partidas do Santos no Campeonato Brasileiro. O comandante santista deu a entender que o jogador não estava com cabeça para jogar nesta reta final da competição.

Com a camisa do Peixe, o meia atuou em 203 jogos e 19 gols, além de ocupar o posto de principal articulador e distribuidor de assistências do time quando estava em campo. O atleta conquistou o bicampeonato do Paulistão, em 2015 e 2016.

