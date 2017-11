Elano explica afastamento de Lucas Lima no Santos: “Foi bom para todos”

O técnico Elano não contará com Lucas Lima nas duas últimas partidas do Santos em 2017, contra Flamengo e Avaí, respectivamente, pelo Brasileirão. Sem responder a proposta de renovação com o Peixe e próximo de um acerto com o rival Palmeiras, o meia foi dispensado na última terça-feira após reunião com o presidente Modesto Roma Júnior.

Para o treinador santista, a decisão de afastar o agora ex-camisa 10 foi acertada, afinal, ele já vinha sendo muito pressionado pela torcida e por diversos membros da diretoria.

“Achei positivo (o afastamento). Tinha conversado há algum tempo sobre isso. A situação vai ficando grave para o atleta. A decisão poderia ter sido tomada antes. Vejo a situação tomando proporção e no final sobraria para mim. Vejo com bons olhos porque é bom para o Lucas e para o Santos. O cara que vai jogar está com cabeça para jogar. Imagina como vai virar isso, se cria fofocas externamente. Vou bancar uma situação porque não posso começar minha carreira assim. A situação foi bem conduzida”, afirmou Elano em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Com a iminente saída de Lucas Lima, o comandante do Peixe também acredita que precisa desde já montar a equipe com um possível substituto. Neste domingo, às 19h (de Brasília), contra o Flamengo, na Ilha do Urubu, o argentino Emiliano Vecchio começará jogando na posição mais uma vez.

“Não posso direcionar situações de todos os problemas ao Lucas Lima. Tenho que olhar a todos com igualdade. Falei com as pessoas que trabalham com o Lucas e coloquei ao presidente. Ele não renovou contrato ainda. Se não renovou até agora, mesmo ainda podendo renovar, temos que colocar outro para ter um jogador da posição pronto para assumir no ano que vem”, concluiu Elano.