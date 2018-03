Na véspera do Derby, torcedores apoiam Palmeiras na Academia

O Palmeiras treinou pela última vez antes de iniciar a decisão do Campeonato Paulista diante do Corinthians durante a manhã desta sexta-feira. Na véspera do Derby a ser disputado em Itaquera, centenas de torcedores alviverdes manifestaram apoio ao clube do lado de fora da Academia de Futebol.

Com os palmeirenses reunidos diante do portão do centro de treinamento, o trânsito da avenida Marquês de São Vicente chegou a ser interrompido – integrantes da Polícia Militar (PM) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) coordenaram as operações. Com bandeiras de mastro, fogos de artifício e bateria, os torcedores entoaram gritos de incentivo ao time.

“É uma pena que, com nossa estrutura interna, seja difícil permitir a entrada e acomodar a todos. Como é um treino de véspera, com estratégia, preferimos um pouco mais de privacidade. Mas o apoio e a motivação do nosso torcedor são sempre bem-vindas”, afirmou o técnico Roger Machado.

O Palmeiras chegou a estudar a possibilidade de promover um treinamento aberto à torcida no Allianz Parque, mas descartou a ideia para sexta-feira. O projeto pode ser retomado pelo clube na próxima semana, antes do confronto decisivo pelo título estadual.

Palmeiras e Corinthians disputam a primeira final do Campeonato Paulista às 16h30 (de Brasília) deste sábado, na arena de Itaquera. Como tem melhor campanha, o time alviverde manda a partida decisiva no Allianz Parque a partir das 16 horas do próximo dia 8 de abril.

Para o primeiro jogo, o técnico Roger Machado deve ter dois reforços. O centroavante Miguel Borja, de volta após defender a seleção colombiana, fica à disposição após perder os últimos três jogos pelo Campeonato Paulista. Assim como o lateral direito Marcos Rocha, desfalque contra o Santos por conta de dores na coxa esquerda.