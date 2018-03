Por título paulista, Dudu ‘esquece’ jogo contra o Alianza Lima

O Palmeiras, envolvido no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores, terá uma sequência de confrontos decisivos nos próximos dias. Com o foco na final do torneio estadual diante do Corinthians, o atacante Dudu procura ‘esquecer’ o duelo com o Alianza Lima pelo certame continental.

Às 16h30 (de Brasília) deste sábado, na arena de Itaquera, o Palmeiras disputa a primeira final do Campeonato Paulista diante do Corinthians. Às 21h30 de terça-feira, no Allianz parque, volta a campo para pegar o Allianz Lima pela segunda rodada da Copa Libertadores.

“Nosso objetivo maior agora é o Corinthians e estamos pensando neles. Sabemos que não acaba sábado, mas é um jogo muito importante. Temos que entrar focados para fazer uma grande partida. Depois, vamos pensar no jogo de terça-feira”, pontuou Dudu.

O segundo e decisivo confronto entre Palmeiras e Corinthians pela decisão do Campeonato Paulista está marcado para as 16 horas de 8 de abril, no Allianz Parque. Às 21h45 do dia 11, novamente como mandante, o time brasileiro duela com o Boca Juniors, pela Copa Libertadores.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“O desgaste é muito grande. O GPS de cada atleta mostra que todos correm 10, 11 quilômetros por partida. Acho que quatro dias não é o período ideal para o jogador descansar, mas esse é o nosso calendário e temos que trabalhar em cima disso”, afirmou Dudu.

O lateral direito Marcos Rocha, desfalque contra o Santos por dores na coxa esquerda, deve ficar à disposição do técnico Roger Machado para o primeiro duelo contra o Corinthians. Assim como o centroavante Miguel Borja, de volta após defender a seleção colombiana.