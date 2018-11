Marcos publica foto do filho com camisa do Palmeiras: “Recomeçar”

Recomeçar. Essa é uma palavra que nesta quinta-feira serve para a maioria dos palmeirenses após a eliminação do time comandado por Luiz Felipe Scolari para o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Libertadores. Inclusive, para um torcedor ilustre do Verdão, o ex-goleiro Marcos, que foi até as redes sociais para, com uma foto do seu filho vestindo a camisa do Palmeiras, simbolizar o recomeço.

“O bom da vida é recomeçar, todo santo dia! 😂👍🏼🙏”, escreveu o histórico arqueiro e ídolo da meta alviverde na legenda de uma foto publicada na sua conta no Instagram.

Conhecido por sua irreverência, Marcos não perde uma oportunidade de enaltecer seu amor pelo Palmeiras e, ao mesmo tempo, ironizar os rivais. Antes da partida decisiva contra o Boca, na última quarta-feira, o ex-goleiro publicou um vídeo publicitário que relembrava sua histórica defesa do pênalti cobrado por Marcelinho Carioca na semifinal da Copa Libertadores de 2000.

A eliminação do Palmeiras, aliás, rendeu uma resposta do lado corintiano ao “Santo”. Após o gol de Ábila, que abriu o placar no Allianz Parque, o meia Jadson publicou uma foto indicando que a eliminação estava mais próxima, como acabou se confirmado posteriormente com o empate por 2 a 2, já que o Verdão perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 em La Bombonera.

Agora, resta ao Palmeiras apenas o Campeonato Brasileiro, onde o time vive situação até confortável, com quatro pontos de distância para o Flamengo, vice-colocado (63 a 59). Com pouco tempo para digerir o revés, Felipão e seus comandados já voltam a campo neste sábado, quando medem forças com o Santos, novamente no Allianz Parque, pela 32ª rodada da competição nacional.