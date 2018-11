Gol do Boca em cima do Palmeiras gera provocação de Jadson

Bastou Ábila abrir o placar para o Boca Juniors, no Allianz Parque, para Jadson cutucar o arquirrival do Corinthians durante a semifinal da Copa Libertadores da América, que acabou mesmo com a classificação dos argentinos.

Em seu perfil na rede social Instagram, o meia postou uma foto ao lado de um amigo, Edson Sertanejo, com a seguinte legenda: “Batata tá ficando”. E completou com dois emojis, uma de fogueira e outro de um porco.

A ação rapidamente viralizou na internet. Obviamente, os corintianos se divertiram, enquanto os palmeirenses não pouparam críticas e xingamentos ao camisa 10.

Jadson é famoso por posts polêmicos. Não é a primeira vez que o veterano se manifesta na internet com alguma brincadeira ou provocação.

Depois de desfalcar o Corinthians na vitória alvinegra do último sábado, em cima do Bahia, Jadson de novo deve ficar de fora na próxima partida do Timão, domingo, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, por causa de um edema na panturrilha.