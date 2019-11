Mano relaciona Veron e deve poupar peças para jogo contra o Fla

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A delegação palmeirense chegou ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense nesta quarta-feira. O técnico Mano Menezes, que relacionou o atacante Gabriel Veron, planeja poupar algumas peças de sua equipe titular para o confronto com o Flamengo, campeão brasileiro.

A principal novidade na lista de relacionados é a presença do garoto Veron. Com apenas 17 anos de idade, o atacante que foi premiado como melhor jogador do Mundial de sua categoria integra a delegação do time profissional pela primeira vez na carreira.

“Ansiedade boa, ansiedade de que o jogo comece logo, que eu tenha uma oportunidade de entrar e dar o meu melhor. Estou muito feliz com a oportunidade. Agora, é continuar trabalhando, que a oportunidade vai aparecer”, disse Veron em entrevista à TV Palmeiras.

Após encarar o Fluminense nesta quinta-feira, o Palmeiras duela com o Flamengo no domingo. Embora o título já esteja decidido e seu time classificado à fase de grupos da Copa Libertadores, Mano Menezes considera o encontro com o time rubro-negro importante, a ponto de poupar algumas peças no compromisso anterior.

O atacante Luiz Adriano também está entre os relacionados para o jogo contra o Fluminense e pode, inclusive, ser titular, algo que não ocorre desde o clássico contra o Santos, ainda pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na derrota contra o Grêmio, ele participou de meio tempo.

O zagueiro Gustavo Gomez, lesionado, deve ser substituído por Edu Dracena ou Antônio Carlos. O jogo entre Palmeiras e Fluminense, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio do Maracanã.