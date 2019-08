Luiz Adriano cita experiência na Europa e projeta títulos no Palmeiras

Aos 32 anos, Luiz Adriano chega ao Palmeiras após um longo período na Europa. Com passagens por Shakhtar Donetsk, Milan e Spartak Moscou, o atacante acredita que sua experiência internacional pode ajudar o grupo comandado pelo técnico Felipão.

Durante a coletiva de imprensa concedida na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, o jogador projetou uma contribuição sobretudo na questão tática.

“Eu posso ajudar com a minha experiência de forma meus companheiros de treinamento a forma de marcar dentro de campo, junto com nosso esquema tático”, disse.

Luiz Adriano, inclusive, falou sobre a sua experiência no futebol italiano, considerado um dos mais táticos do mundo, para explicar as diferenças em relação ao futebol brasileiro.

“Na Itália trabalha muito taticamente. No time italiano é mais tático o dia inteiro, aqui é diferente nessa forma de trabalho”, afirmou.

Além disso, o versátil atacante projetou títulos no Verdão, dizendo que o protagonismo da equipe na briga pelas taças foi um dos motivos para ele ter retornado ao Brasil.

“Projeto de títulos, de jogos, da estrutura que tem o clube. Essa tranquilidade que eles dão para o jogador é muito boa, eu estava precisando disso também, além de estar perto da minha família. Esse projeto que o Palmeiras tem de títulos e competições é muito bom”, declarou.

Por fim, Luiz Adriano ainda voltou a exaltar a estrutura do Verdão, e disse que as instalações do clube não ficam atrás das equipes europeias.

“Não deixa faltar nada para a Europa, do que eu já vivi no Milan, Spartak e Shaktar. Não falta nada aqui no Palmeiras”, completou.

*Especial para a Gazeta Esportiva