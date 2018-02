Jailson e Alexandre Mattos são convocados pelo TJD-SP para darem explicações

O delegado Antonio Rolim, presidente do Tribunal de Justiça Despostiva de São Paulo (TJD-SP), convocará o goleiro Jailson e o diretor Alexandre Mattos para darem explicações sobre as reclamações feita pelos dois contra a arbitragem do Derby, que terminou com vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Palmeiras.

“Mesmo sem ler a súmula do juiz, eu já mandei convocar o goleiro. Já estamos o chamando para dar explicações sobre o que ele falou. Não interessa se ele estava no calor do jogo, mas falou demais. E, depois, mandei chamar também o diretor de futebol do Palmeiras. Ele deu uma tumultuada. Será chamado para falar o porquê ele abordou o juiz, o que ele falou”, declarou Olim à Joven Pan.

Veja também: Claus nega ter usado auxiliar e admite que ‘sangue’ determinou pênalti no Derby

O arqueiro palestrino foi expulso no primeiro pênalti do clássico após acertar Renê Júnior. Após a partida, o jogador de 36 anos criticou a arbitragem de Raphael Claus, afirmando que “passaram a mão de novo” no Verdão.

Por sua vez, o executivo alviverde deverá se explicar ao pleno do tribunal por ter abordado Claus após a partida. Os depoimentos serão analisados pelos procuradores que irão decidir se haverá denúncia por causa das declarações.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com