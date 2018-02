Jailson afirma: “Passaram a mão em nós aqui de novo”

Confira este e outros vídeos em

As polêmicas do Derby deste sábado prometem se estender por alguns dias. Após Fernando Prass ter afirmado na saída de campo que o árbitro Raphael Claus só marcou a primeira penalidade do clássico após ver o ferimento na perna de Renê Júnior, Jailson usou termos ainda mais fortes na zona mista após o duelo.

“Posso ser punido, mas passaram a mão na gente de novo aqui (em Itaquera) dentro. De novo, todo ano que a gente vem aqui é alguma coisa. Vou ser punido, mas tenho que falar a verdade. Passaram a mão de novo na gente”, afirmou o goleiro alviverde.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Rodriguinho arriscou chute e a bola sobrou para Renê Júnior, que foi travado por Jailson antes de finalizar. A jogada prosseguiu, teve cruzamento na área, Henrique driblou Felipe Melo e finalizou. Tudo isso antes de Raphael Claus anotar o pênalti e expulsar o goleiro, logo após ter assinalado tiro de meta. Imagens mostram ainda, que o juiz teria sido avisado pelo quarto árbitro, em posição desfavorável.

“Eu vi que defendi a bola e o lance seguiu, o Henrique depois, se não me engano, chutou para fora. Aí o Claus deu o pênalti, chegou em mim e disse: ‘Jailson, você viu o buraco na perna do Renê?’. Eu disse: ‘não, não vi nada’. Ele deu o pênalti por causa disso, entendeu? Não sei qual o critério que ele usou”, disse o camisa 42.

“Não sei quem deu (o pênalti, se o juiz ou o quarto árbitro). Quem tem o apito é ele. Na minha humilde visão, o lance seguiu e ele deu o pênalti em um lance nada a ver, entendeu?”, completou.

O Palmeiras agora volta suas atenções para a estreia na Copa Libertadores da América. A equipe se reapresenta na segunda-feira, treina terça de manhã e viaja no mesmo dia à tarde para a Colômbia, onde encara o Junior Barranquilla, às 21h30 (de Brasília), na quinta-feira.