Irmão do presidente do Junior Barranquilla indica acerto com Borja

Depois de afirmar estar próximo de acerto com o Olimpia, do Paraguai, o atacante Miguel Borja pode estar deixando o Palmeiras para outro destino. Neste domingo, Alejandro Char, prefeito de Barranquilla e irmão de Antonio Char, presidente do Junior Barranquilla, indicou em seu Twitter um acerto pelo empréstimo com opção de compra do jogador do Verdão.

“Estamos perto de ter Miguel Ángel Borja vestido com a Rojiblanca. O Palmeiras já recebeu a proposta formal feita pelo Junior Barranquilla de empréstimo com uma opção de compra. Este será o melhor presente para nós, junioristas!”, escreveu Alejandro.

Estamos cerca de tener a Miguel Ángel Borja vestido con la Rojiblanca. Palmeiras ya recibió la propuesta formal de préstamo con opción de compra que le hizo @JuniorClubSA. ¡Este será el mejor aguinaldo para nosotros los Junioristas! pic.twitter.com/Rhzo9aNsxq — Alejandro Char (@AlejandroChar) December 22, 2019

Borja sempre se declarou torcedor da equipe colombiana e expôs o desejo de jogar com a camisa dos Tiburones, fato que pesa na escolha entre o Junior Barranquilla e o Olimpia.

Na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2018, inclusive, o atacante marcou os três gols da vitória por 3 a 1 contra o clube do coração e não comemorou nenhum. Após a partida, ele explicou que tomou a atitude devido à torcida pelo adversário na infância.

Além disso, os junioristas estão classificados para a disputa do torneio continental em 2020, o que também era um atrativo para a escolha pelo clube paraguaio. Os colombianos estão no grupo do Flamengo, Independiente del Valle, do Equador, e uma equipe vinda da fase preliminar.

Contratado pelo Palmeiras no início de 2017, Borja foi a transferência mais cara da história do clube. No entanto, o atacante não conseguiu repetir o desempenho apresentado no futebol colombiano e acabou amargando o banco de reservas.