Borja vê ciclo no Palmeiras encerrado e diz estar próximo do Olímpia

Em entrevista ao canal Win Sports, da Colômbia, o atacante Miguel Borja afirmou que está próximo de deixar o Palmeiras. O provável destino do colombiano é o Olímpia, que nos últimos anos tem sido o grande protagonista do futebol paraguaio.

Borja afirma que sua passagem no Palmeiras está próxima do fim: “Acho que meu ciclo no Palmeiras se encerrou”. De acordo com o atacante, a transferência para o Olímpia deve ocorrer por empréstimo.

O atacante aponta que seu representante trabalha para resolver os detalhes finais da mudança de clube: “Meu empresário está conversando com a diretoria, tentando chegar a um acordo com o Olímpia. É provável que a situação se resolva nos próximos dias”.

O fato de o Olímpia disputar a Copa Libertadores em 2020 foi um atrativo para Borja. O colombiano afirma que pretende ter protagonismo na competição para voltar a ser convocado para a seleção de seu país.

Contratado pelo Palmeiras no início de 2017, Borja foi a transferência mais cara da história do clube. No entanto, o atleta de 26 anos não conseguiu repetir o desempenho apresentado no futebol colombiano e acabou amargando o banco de reservas.

