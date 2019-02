Goulart sobre atuar como centroavante: “Deixo claro que sou meia-atacante”

O torcedor do Palmeiras que quebra a cabeça para encaixar as melhores peças em uma formação ideal da equipe por vezes coloca Ricardo Goulart como centroavante. Apresentado nesta quarta-feira, o sexto reforço alviverde do ano tentou fugir das primeiras perguntas sobre sua preferência de posição, mas acabou deixando claro que não pretende atuar como 9.

” Joguei dois anos e meio com o Felipão na China e consegui manter o nível que eu estava tendo no Cruzeiro. Já joguei pela ponta, pelo meio, de centroavante… Onde o Felipão escolher ou preferir que eu jogue, posso garantir para ele que farei meu melhor”, afirmou o atleta, inicialmente, antes de mostrar uma posição mais firme sobre o assunto.

“Deixo claro que sempre joguei como meia-atacante. No futebol brasileiro todo mundo conhece meu futebol como meia-atacante e fui para a China assim. Durante a competição o treinador fala vai para a ponta, vai para o ataque, e eu vou. Mas deixo claro que sou meia-atacante. Se o Felipão quiser contar comigo como atacante vou fazer o meu melhor”, completou.

A ideia de ter Ricardo Goulart como centroavante ganhou força com a recente polêmica de Deyverson. O camisa 16 foi punido pela diretoria, será julgado no STJD, e pode inclusive ser negociado nos próximos dias.

Assim, Borja seria a única opção de Felipão como centroavante para a disputa do Campeonato Paulista. A lista de 26 inscritos no Estadual ainda tem uma vaga disponível e Goulart, além de Arthur Cabral, 9 de origem, são os favoritos para ocupá-la.

“Resta uma vaga, mas respeito todos os atletas que ainda podem ser inscritos. Está na mão do professor. Quem ele escolher vai estar bem representado para esta vaga”, finalizou.