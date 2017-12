Palmeiras vê Pablo como opção, porém considera negócio caro

O Palmeiras segue a todo vapor o seu planejamento para a próxima temporada. Seguindo bastante ativo no mercado, um dos nomes ligados ao Verdão é o do zagueiro Pablo, que deixou o Corinthians após não acertar a sua renovação. Apesar de ver o defensor como uma opção no mercado, o gerente de futebol do Verdão, Cícero Souza, vê o negócio pouco provável devido à questão financeira.

“Pablo é uma opção, mas neste momento não existe nenhuma operação. Nós temos priorizado a responsabilidade financeira, e pelas informações colhidas não é algo simples. Não é assunto no momento e nem nossa prioridade. Houve uma busca do agente dele ao Palmeiras, porém as conversas não evoluíram devido às questões financeiras”, avaliou o dirigente em entrevista à Espn.

As tratativas com o Palmeiras foram confirmadas pelo próprio empresário da atleta no último domingo. Campeão brasileiro pelo Corinthians, o zagueiro não teve sucesso em sua renovação com o Timão e segue a procura por um clube para a próxima temporada. Atlético Mineiro e Flamengo foram outros clubes que teriam procurado o jogador.

Apesar das palavras do dirigente alviverde, existe a possibilidade de ser aberta uma lacuna no setor defensivo do Palmeiras, já que o Barcelona tentará junto ao clube brasileiro a antecipação da contratação do zagueiro Mina. O negócio envolvendo o defensor colombiano e o clube espanhol era previsto apenas para o final da Copa do Mundo, porém problemas no setor catalão podem fazer com que o jogador desembarque na Espanha já em janeiro.

Outro nome que vem sendo ligado ao clube paulista é o do meia Gustavo Scarpa, do Fluminense. Sobre as conversas com o clube de Xerém, Cícero prefere adotar a cautela tradicional do clube ao se tratar de negociações, porém confirmou a procura do atleta.

“Quando o atleta pediu para que seu nome fosse ligado a grandes equipes brasileiras, ele também pediu para o Palmeiras, já que somos um clube muito bem estruturado, com estádio sempre cheio, com calendário completo”, avaliou o gerente.

Nesta janela, o Palmeiras já anunciou as contratações dos meias Lucas Lima e do lateral Diogo Barbosa, além do acerto firmando, porém não assinado, com o zagueiro Emerson Santos. Outro nome anunciado após o término do Campeonato Brasileiro foi o do treinador Roger Machado.