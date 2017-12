Empresário de ex-corintiano Pablo confirma tratativas com Palmeiras

Fora dos planos do Corinthians para a próxima temporada, o zagueiro Pablo ainda não definiu seu destino. De acordo com o empresário Fernando César, representante do atleta que pertence ao Bordeaux-FRA, há negociações em andamento com o Palmeiras.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, César explicou que o Palmeiras ofereceu o mesmo salário que o Corinthians, mas o pagamento das luvas, em um prazo de dois anos, é mais vantajoso – o time alvinegro pretendia saldar o compromisso em apenas quatro anos.

“Estamos negociando para fechar por cinco anos com o Palmeiras”, afirmou Fernando César. O empresário, agora, pretende tratar com o francês Bordeaux, detentor dos direitos econômicos do atleta, e estima um valor de 3 milhões de euros para a compra. “A esposa do Pablo não quer voltar para a França”, acrescentou o agente.

Contratado por empréstimo pelo Corinthians, Pablo foi campeão paulista e brasileiro. Titular da zaga ao lado de Balbuena, só teve sua sequência atrapalhada por lesões musculares. Sem clima com a diretoria após o imbróglio na negociação para a sua contratação, nem sequer participou da festa pelo título nacional em Itaquera.

Na ocasião, o empresário discordou da forma de pagamento das luvas do novo vínculo. O agente desejava receber 40% antecipados, resguardando-se em caso de calote do clube. Ainda que a diretoria assegure estar com tudo em dia, Fernando e Pablo garantem que ninguém no elenco recebeu, por exemplo, a premiação pelo título paulista.

Nesta temporada, Antônio Carlos, Edu Dracena, Juninho, Luan e Yerry Mina foram os zagueiros do Palmeiras. O jovem defensor colombiano deve deixar o clube alviverde para defender o Barcelona após a Copa do Mundo da Rússia 2018, com final programado para julho.

O Palmeiras já contratou o zagueiro Emerson Santos (Botafogo), o lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) e o meia Lucas Lima (Santos) para a próxima temporada. O elenco se apresenta ao técnico Roger Machado em 3 de janeiro, na Academia de Futebol.