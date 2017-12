Barcelona tentará antecipar chegada de Yerry Mina para janeiro

Yerry Mina poderá deixar o Palmeiras já em janeiro. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Barcelona tentará nos próximos dias antecipar a ida do colombiano para a Espanha. O acordo atual prevê a saída do zagueiro para a Catalunha apenas após a Copa do Mundo da Rússia, na metade de 2018.

A transação negociada por Alexandre Mattos com o Barça – necessária para que o Verdão pudesse contratar o jogador em 2016 – estabelece a saída do defensor logo em seguida ao Mundial sob o pagamento de nove milhões de euros (R$ 35 milhões) por parte dos espanhóis. Caso o Barcelona queira antecipar a transferência, precisará negociar um novo acordo.

Yerry Mina chegou ao Palmeiras em maio de 2016 por cerca de R$ 12 milhões, pagos ao Independiente Santa Fe-COL pelo ex-presidente Paulo Nobre. À época, o defensor já despertava o interesse do Barcelona, mas os blaugranas não tinham pressa em contratar o atleta.

A situação atual, porém, é outra. Uma das opções da zaga da equipe, o francês Umtiti se lesionou no início do mês e irá parar por até oito semanas. Outra alternativa no elenco de Ernesto Valverde, Javier Mascherano está decidido a deixar o clube já nesta janela de janeiro. O argentino tem contrato com o Barça até o meio do próximo ano. Assim, restariam apenas Vermaelen – que não inspira confiança – e Piqué para a posição.

A pressa do Barcelona poderá ser interessante financeiramente para o Palmeiras, apesar de o clube não ter o desejo de liberar Mina de imediato. Os catalães seguem com a preferência de compra, mas o acordo financeiro para a saída do colombiano em janeiro precisaria ser negociado, e o interesse da Roma poderá elevar as cifras embolsadas pelos cofres alviverdes.

Vale lembrar que, independentemente de Yerry ser vendido pelos R$ 35 milhões estabelecidos em contrato em julho, ou por um valor superior já em janeiro, o Palmeiras pagará apenas R$ 12 milhões a Paulo Nobre, acrescidos de juros muito inferiores às taxas praticadas no mercado.