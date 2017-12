Galiotte sinaliza permanência de Rafinha no Bayern de Munique

Com quatro reforços já confirmados para a próxima temporada, o presidente Maurício Galiotte só pretende fazer novas contratações em casos pontuais. De acordo com o mandatário do Palmeiras, o lateral direito Rafinha, vinculado ao Bayern de Munique até junho, deve permanecer na Alemanha.

“Não vamos acertar com um jogador se ele estiver empregado. Aguardamos a definição dele na Alemanha para, aí, sim, conversar com o jogador. A informação que temos é que ele vai continuar na Alemanha por mais um período. Então, está encerrado o assunto”, disse Galiotte ao Fox Sports.

A Gazeta Esportiva já havia antecipado que o Palmeiras toparia esperar até o meio do ano para ter Rafinha, mas queria uma definição sobre sua continuidade no Bayern de Munique. O lateral de 32 anos tem oferta para renovar com os bávaros por mais duas temporadas.

Até o momento, o clube alviverde já contratou o goleiro Weverton (Atlético-PR), o zagueiro Emerson Santos (Botafogo), o lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) e o meia Lucas Lima (Santos). Todos serão comandados pelo técnico Roger Machado em 2018.

“Se surgir alguma oportunidade de mercado interessante para o Palmeiras, contrataremos. Mas, a princípio, temos um grupo bastante pronto e preparado, que a gente entende como qualificado e a expectativa não é de muitas contratações. Serão situações pontuais”, explicou Galiotte, tratando o atacante Ricardo Goulart (Guangzhou Evergrande) como “especulação”.

Uma das oportunidades de mercado interessantes para o Palmeiras é a chance de contar com o meia Gustavo Scarpa por empréstimo em um acordo que envolveria a ida de alguns atletas ao Fluminense. O atacante Roger Guedes, pretendido pelos tricolores, recusou a transferência, o que travou as negociações.

“Realmente, é um jogador de alto potencial. Gostaríamos de contar com ele, porém não é uma situação fácil de ser resolvida. Se conseguirmos encaixar a contratação, seria muito importante. Mas sempre dentro de um critério muito claro, trabalhando com muita responsabilidade”, afirmou o presidente.

Copa Libertadores 2018 – Maurício Galiotte, no Paraguai para o sorteio dos grupos do torneio continental, marcado para as 21 horas (de Brasília) desta quarta, minimizou a chance de reencontrar o Peñarol após a pancadaria na edição de 2017. “Página virada, não pode voltar a ocorrer. Se cair no sorteio, faremos o jogo sem problema nenhum”, disse, ao Sportv.