Palmeiras já tem planejamento traçado para a Libertadores 2018

A Sociedade Esportiva Palmeiras conhecerá seus primeiros adversários na edição de 2018 da Copa Libertadores na noite desta quarta-feira. A cerimônia de sorteio dos grupos será realizada a partir das 21 horas (de Brasília), no Centro de Convenções da Conmebol, localizado em Luque-PAR, e o Verdão já tem seu planejamento traçado para buscar o bicampeonato do torneio sul-americano.

Internamente, a avaliação da diretoria alviverde é de que a pressão colocada pelo próprio clube sobre os atletas foi prejudicial ao desempenho do Palestra na Libertadores deste ano. A equipe chegou a produzir uma camisa especial que levava os dizeres “Obsessão”, em referência à música cantada pela torcida, que trata da obstinação pela conquista da América. Posteriormente, Alexandre Mattos chegou a pedir aos atletas para que não usassem o termo em suas entrevistas.

Outro ponto abordado pela cúpula palestrina foi o foco excessivo dado ao torneio. Logo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras de Cuca usou uma equipe totalmente reserva contra a Chapecoense, em Santa Catarina, mesmo ainda disputando apenas a fase de grupos da Libertadores. Em 2018, o presidente Maurício Galiotte promete aproveitar as amargas lições aprendidas recentemente.

“Não vamos focar única e tão somente na Libertadores. Vamos disputá-la também. O Palmeiras vai entrar com o objetivo de vencer todos os campeonatos. No Brasileiro desse ano, principalmente no início, tivemos alguns jogadores fora (poupados) em algumas partidas e pagamos muito caro por isso”, afirmou o dirigente à Fox Sports.

Os times classificados foram divididos em quatro potes, de acordo com o ranking da Conmebol. A lista é elaborada com base em três critérios: performance nas últimas 10 edições da Libertadores, coeficiente histórico desde a criação do campeonato e desempenho nos respectivos torneios nacionais nos últimos 10 anos.

Assim, o Palmeiras integra o pote 2 do sorteio e, como não será cabeça de chave, pode cair em um grupo complicado. Inevitavelmente, o time alviverde terá como rival River Plate (Argentina), Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguai) ou Atlético Nacional (Colômbia), clubes do pote 1.

O regulamento da Copa Libertadores impede que equipes do mesmo país fiquem no mesmo grupo. Assim, o Palmeiras não enfrentará Grêmio, Santos, Corinthians e Cruzeiro, cabeças de chave do pote 1. Assim como o Flamengo, no pote 3. No entanto, equipe que se classifiquem pela fase prévia – como Vasco ou Chapecoense – podem cair no grupo do Verdão.

Em jejum na Copa Libertadores desde 1999, ano em que conquistou seu único título, o Palmeiras fracassou nas duas últimas edições do torneio. Em 2016, o time alviverde caiu logo na primeira fase e, em 2017, acabou eliminado pelo Barcelona de Guaiaquil nas oitavas de final.

Confira os potes:

Pote 1

River Plate

Boca Juniors

Grêmio

Atlético Nacional-COL

Peñarol

Santos

Corinthians

Cruzeiro

Pote 2

Independiente

Emelec

Estudiantes

Cerro Porteño

Palmeiras

Bolívar

Libertad

Universidade de Chile

Pote 3

The Strngest

Colo-Colo

Racing

Flamengo

Defensor

Alianza Lima

Millonarios

Real Garcilaso

Pote 4

Atlético Tucumán

Deportivo Lara

Monagas

Delfín

Classificado pela fase prévia

Classificado pela fase prévia

Classificado pela fase prévia

Classificado pela fase prévia