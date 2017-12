Palmeiras topa esperar Rafinha, mas quer definição do lateral

O Palmeiras ainda não sabe se Rafinha irá mesmo voltar ao Brasil, mas topa esperar pelo lateral até a metade de 2018. O jogador do Bayern de Munique, que tem contrato com os alemães até julho do ano que vem, irá decidir seu futuro em janeiro.

Aos 32 anos, Rafinha tem uma oferta do time bávaro para renovar seu vínculo por mais duas temporadas. As opções do atleta são: retornar ao país já neste final de ano, apenas na metade de 2018, ou permanecer na Alemanha e estender seu vínculo com o Bayern.

Se o jogador optar pelo retorno, o Palmeiras é o principal candidato a contratá-lo e topa fazê-lo apenas na metade da temporada. No entanto, o clube quer uma definição de Rafinha para saber se busca outra opção no mercado, como o lateral-direito Marcos Rocha, do Atlético-MG, ou se aguarda o jogador, conforme apurado pela Gazeta Esportiva.

No elenco atual, Roger Machado tem quatro opções para a ala alviverde. Mayke terminou o ano como titular, mas pertence ao Cruzeiro e tem contrato de empréstimo até o final de 2018. Jean sofre com problemas físicos e Fabiano será negociado. O Verdão também contará com a volta do jovem João Pedro, valorizado após boa passagem pela Chapecoense.

Ao contrário do imaginado, a decisão de um possível retorno de Rafinha não passa pela Copa do Mundo de 2018, já que o atleta acredita que pode ser convocado por Tite para o Mundial mesmo se permanecer na Europa. Se voltar para o Brasil, portanto, será por escolha pessoal e familiar. Além do Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro também tem interesse no jogador.

Natural de Londrina, no Sul do Brasil, Rafinha começou a carreira no Coritiba, em 2003. Após dois anos como profissional, transferiu-se para o Schalke 04, da Alemanha, clube que defendeu entre 2005 e 2010. Em 2011, depois de passagem curta pelo Genoa, da Itália, Rafinha foi contratado pelo Bayern de Munique.

Com a camisa do clube bávaro, o lateral brasileiro conquistou o Campeonato Alemão em seis oportunidades (2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2016/17), além da Liga dos Campeões da temporada 2012/13 e outros nove títulos oficiais.