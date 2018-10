Fluminense anuncia acordo com palmeirense Gustavo Scarpa

A novela envolvendo Fluminense e Gustavo Scarpa chegou a um fim nesta quarta-feira. Em comunicado oficial, a equipe carioca anunciou acordo final com o jogador e com o Palmeiras, atual clube do meia. Com isso, Scarpa está liberado das dores de cabeça relacionadas ao imbróglio judicial.

No final de 2017, Scarpa entrou na Justiça contra o Fluminense por conta de R$ 9 milhões devidos pelo clube ao jogador, entre salários, direitos de imagem e outras pendências. Em janeiro, o meia conseguiu a rescisão contratual na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro e assinou com o Verdão por cinco temporadas.

Desde o ocorrido, clube e jogador passaram a travar uma verdadeira batalha jurídica, que culminou até em pedido de habeas corpus no Tribunal Superior do Trabalho.

Em campo, o meia atuou somente em 17 partidas com a camisa do Palmeiras, muito por conta de lesões e do imbróglio judicial. Recuperado de contusão, o atleta enfim poderá engatar uma sequência dentro do elenco alviverde.

Confira a nota oficial do Fluminense:

“O Fluminense Football Club comunica que chegou a um acordo com o atleta Gustavo Scarpa e com a Sociedade Esportiva Palmeiras. O clube sempre buscou este caminho e deseja ao atleta sorte e sucesso no restante da carreira. Agradecemos ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e conduta correta durante todo o período em que esteve conosco.”