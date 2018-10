Jogador mais regular, Willian vê Palmeiras no auge deste ano

O Palmeiras terá como titular nesta quarta-feira, diante do Colo-Colo, seu atleta mais regular no melhor momento da equipe na temporada. O atacante Willian é o jogador que mais atuou em 2018 e o segundo artilheiro da equipe no ano, com 16 gols.

“Nada mais gratificante do que manter o que almeja quando inicia o ano, que é regularidade. Claro que estamos sujeitos a nos machucar, mas quando consegue ter a disciplina desde a alimentação, no sono, aproveitar a estrutura para ter boa recuperação, chegando com força e bem equilibrado nos jogos”, afirmou o camisa 29.

“Brinco com minha esposa que chego tarde, para aproveitar o que o clube oferece, para chegar bem e dar o respaldo. Fico muito feliz, que possa manter assim até o fim do ano, pedindo a Deus para não se machucar, para fazer o que a gente mais ama e dando resultado”, completou.

O Palmeiras disputa o título em duas competições: Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. Com as alternâncias de escalação, Bigode é um dos poucos atletas a figurar entre os dois times escalados por Luiz Felipe Scolari e o jogador tem sido decisivo no que para ele é o melhor momento da temporada do Verdão.

“Pela regularidade, creio que sim (é o melhor momento do ano), estamos mantendo o bom nível no Brasileiro e com um grande resultado no Chile. Sentimos a confiança do lado do torcedor, contra o Cruzeiro no domingo, o tempo todo apoiando e incentivando, sabendo a importância que era a gente vencer”.

“Que possamos manter uma equipe assim, regular, vivendo a cada jogo, realmente encarando como uma final, como o Felipão pede à equipe. Para que possamos cravar a classificação com um grande jogo e aí voltar o foco para o Brasileiro”, finalizou.