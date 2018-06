Felipe Melo é baixa e Palmeiras terá novidades contra o Cruzeiro

O Palmeiras terá novidades e uma baixa na partida contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Mineirão. Recuperados de lesão, Artur e Moisés estarão no banco de reservas, enquanto o volante Felipe Melo será poupado.

A ausência do Pitbull se deve a uma pancada no joelho sofrida no duelo se sábado, contra o Sport, no Allianz Parque. Contra a Raposa, Thiago Santos deve atuar ao lado de Bruno Henrique. Além do volante, Willian, poupado contra o Leão, e Victor Luis, que ficará na vaga do suspenso Diogo Barbosa, serão as novidades na equipe titular.

A presença de Moisés e Artur com a delegação foi garantida no jogo-treino de ontem, contra a equipe Sub-17. O coletivo foi o primeiro de ambos após se recuperarem de lesão. O atacante passou por duas cirurgias no tornozelo direito, uma para colar um pino e outra para retirar. Após o primeiro procedimento, ele já treinava com o grupo, mas precisou passar pelo segundo por conta do incômodo no local.

Já Moisés sofreu um estiramento na coxa esquerda há três semanas, logo aos sete minutos da partida contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, justamente quando havia tomado a condição de titular de Lucas Lima. A previsão inicial era de que ele ficasse de quatro a seis semanas em tratamento, o que só o deixaria jogar após a Copa do Mundo da Rússia.

O provável Palmeiras de Roger Machado para encarar o Cruzeiro tem Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima (Hyoran); Keno, Dudu e Willian.

