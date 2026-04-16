Diniz elogia postura do Corinthians e justifica escalação repetida: "Jogador não é só osso e músculo"

O técnico Fernando Diniz deixou o gramado da Neo Química Arena satisfeito com o que viu do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o Santa Fe, na última quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Mesmo com pouco tempo de trabalho, o treinador destacou o sentimento de constante evolução que ronda o elenco e valorizou o resultado positivo, oriundo de duas jogadas de bola parada.

"Eu tenho trabalhado tudo que você possa imaginar, mesmo com pouco tempo. Muito vídeo, demos prioridade para a parte defensiva e aos poucos colocando um pouco de ideia aproximação, hoje deu para ver até um pouco mais. Ontem mexemos um pouco mais na bola parada, embora o time já tivesse um repertório muito bom. Estou aproveitando o que deixaram aqui dos trabalhos do Dorival e do Ramón [Díaz]. Temos trabalhado intensamente, os jogadores têm aceitado muito bem", avaliou o comandante.

"É um time que tem muita sede de crescer e aprender coisas novas. É um ponto positivo. Essa vontade de absorver aquilo que tenho para passar, e tenho muita vontade de me comunicar de uma maneira rápida para que as coisas possam fluir de uma maneira positiva", acrescentou.

O Corinthians não conseguiu criar muitas oportunidades no primeiro tempo, quando forçou muito jogo pelo centro do campo. Já na etapa final, a pedido do treinador, o Timão encontrou mais espaços e gerou chances, levando a escanteios e cobranças de falta que terminaram nos gols de Raniele e Gustavo Henrique, respectivamente.

"Eu não sou um cara que me limito à parte tática. A minha cara, do meu trabalho, é entrega, vontade de vencer, time que vai se encorajando para jogar, e parte tática você vai vendo depois. Bidon hoje jogou de maneira variada conforme o jogo foi pedindo. Isso foi algo treinado na semana. Nos treinamentos, fomos posicionando e mostrando como jogar com linhas defensivas, o que era uma possibilidade hoje. O Bidon cair pro lado e deixar o Kayke foi para dar mais amplitude e um pouco mais de cruzamentos, velocidade. O Corinthians já é um time que joga de maneira associada desde o ano passado. O jogo de hoje pedia mais jogo pelos lados, conseguimos variar. Obviamente faltam coisas, mas o repertório já deu uma melhorada", analisou Diniz.

Escalação repetida

Diniz voltou a repetir a escalação do Corinthians para a partida contra o Santa Fe. O treinador escolheu o mesmo 11 inicial de seus dois primeiros jogos no comando do Timão e justificou a decisão, dando a entender que valoriza, principalmente, a questão comportamental, e não apenas os dados fornecidos pelo departamento de fisiologia.

Esta foi a primeira vez que um técnico alvinegro escalou o mesmo Corinthians três vezes seguidas desde 2021, quando Sylvinho ainda comandava o time alvinegro.

"Eu tenho um tipo de pensamento diferente da maioria em relação a isso. Respeito muito os dados fisiológicos, mas jogador não é só osso e músculo, tem outras coisas mais importantes, a maneira como os jogadores se conectam. Se não tivesse suspensos, teria chances de repetir uma quarta vez. Lesão em baixo rendimento tem o componente biológico, mas tem outros componentes desprezados porque não são quantificados: medo, coragem, alegria, entusiasmo, coisas que não dá para mensurar. Essas coisas são as que mais me interessam. Você consegue se aproximar de acertar isso na conexão com os joagdores, perguntando e respeitando. Tem a parte que mede e a parte que sente, para mim. E futebol é mais de sentir do que de medir para mim, jmais desprezando o que a fisiologia passa, mas integrando outros componentes para tomar as melhores decisões", explicou.

Diniz defende André

O técnico também aproveitou a oportunidade para sair em defesa do volante André, expulso por gesto obsceno no empate contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo. O jogador chegou a ser multado em 10% do salário nos últimos dias.

"Eu queria falar uma coisa que vocês não vão me perguntar. É o seguinte. O lance do André contra o Palmeiras, quando eu vi a imagem, eu não achei que ele tinha feito [de propósito]. Não tem a ver com o Allan. É bom a gente falar porque é garoto e não é da índole dele. A carreira dele vai mostrar que ele não tem esse tipo de comportamento. A bola bateu na região genital e doeu e ele colocou a mão, mas não foi para provocar ninguém", afirmou.

"Confio muito no que ele falou. Ele não faz um gesto acintoso para ninguém. É um menino de ouro, mal abre a boca no CT, tem um futuro brilhante pela frente, é bom proteger. Se ele tivesse feito, eu jamais falaria, porque é bom para protegê-lo. Quando você faz, merece ser coibido e chamar a atenção, mas no caso dele não foi isso que aconteceu. Eu de fato coloco minhas mãos no fogo pelo que ele me falou hoje. Ele é tão humilde que não questionou o árbitro, ficou envergonhado de debater e ter uma reação mais explosiva", concluiu Diniz.

O Corinthians de Fernando Diniz, agora, retorna aos gramados no fim de semana. O Timão visita o Vitória neste sábado, às 20h (de Brasília), no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians manteve 100% de aproveitamento na Libertadores, com duas vitórias em dois jogos sob o comando de Diniz. O Timão chegou aos seis pontos, se isolou na liderança do Grupo E e ainda encerrou um jejum de vitórias na Arena, que já durava mais de dois meses.

Próximos jogos do Corinthians

Vitória x Corinthians (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 18/04 (sábado), às 20h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Barra-SC x Corinthians (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 21/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)