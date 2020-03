Felipe Melo dá carrinho em campanha contra o coronavírus

Combinando seu estilo de jogo com as campanhas de prevenção ao novo coronavírus, Felipe Melo entrou, à sua maneira, no desafio das embaixadinhas com o rolo de papel higiênico.

O jogador do Palmeiras, porém, trocou o lance plástico por um carrinho. “Embaixadinhas? Não! Vamos dar um carrinho no coronavírus. Falando sério, siga à risca as orientações da OMS e dos órgãos de saúde responsáveis. Vamos juntos em uma árdua luta contra a ameaça invisível”, escreveu o jogador nas redes sociais. Confira o vídeo:

Com a pandemia do coronavírus chegando ao Brasil, o Palmeiras suspendeu os treinamentos da equipe profissional na última segunda-feira. Agora, cabe a Felipe Melo e aos outros jogadores manterem a forma dentro de casa e longe da Academia de Futebol.

As duas competições que o Alviverde disputa no momento, o Campeonato Paulista e a Libertadores, estão paralisadas por tempo indeterminado.

