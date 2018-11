Sob olhares de Mattos e Felipão, Palmeiras inicia preparação para “final”

Recorde invencibilidade, vantagem na liderança e possibilidade de coroação do título Brasileiro já na próxima quarta-feira. Nem assim, com todas essas boas notícias, o Palmeiras diminui o ritmo e o foco na reta final da competição nacional de pontos corridos. Nesta segunda-feira, depois de empatar com o lanterna Paraná em Londrina, o elenco alviverde se reapresentou de olho no duelo contra o América Mineiro, no Allianz Parque, e sob os olhares tanto de Felipão quanto de Alexandre Mattos.

Antes mesmo do treinamento efetivamente começar, a dupla formada pelo treinador e pelo dirigente deu as caras no gramado acompanhada do gerente de futebol do clube, Cícero Souza. Logo em seguida, Luiz Felipe Scolari se reuniu com o grupo e sua comissão técnica para supervisionar os primeiros exercícios da atividade que contou apenas com os atletas que não iniciaram a partida do último domingo, no Estádio do Café.

Durante os 15 minutos aos quais a imprensa teve acesso, o treinamento seguiu o clima tranquilo, mas nem por isso de pouca cobrança. Depois de um trabalho inicial de toques curtos e deslocamento, o grupo realizou um exercício de toques verticais e diagonais em campo reduzido. No fundo, próximos à meta, os goleiros realizaram seu tradicional aquecimento e alongamento.

Quem não apareceu no gramado do Centro de Treinamento nesta segunda-feira foram os atacantes Borja e Willian, que entraram no segundo tempo da partida em Londrina. A dupla ficou com o restante dos titulares realizando exercícios regenerativos na parte interna. Ambos, porém, não devem ser problemas para o jogo contra o Coelho, que briga contra o rebaixamento nas últimas rodadas.

Para o duelo da próxima quarta-feira, quando o Palmeiras pode se sagrar decacampeão brasileiro desde que vença o América Mineiro e Internacional e Flamengo tropecem diante de Atlético Mineiro e Grêmio, respectivamente, Felipão não poderá contar com Gustavo Scarpa, que recebeu o terceiro cartão amarelo no último domingo. Por sua vez, o zagueiro Luan volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão.

