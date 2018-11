Palmeiras vende mais de 33 mil ingressos para “decisão” contra o América-MG

A expectativa do Palmeiras de ter casa cheia na partida que pode coroar o título brasileiro de 2018 está se confirmando a cada dia. Nesta segunda-feira, mesmo depois de empatar com o lanterna Paraná, mas ainda assim manter a vantagem na liderança, o clube anunciou a venda de mais de 33 mil ingressos para a partida desta quarta-feira, contra o América Mineiro, pela 36ª rodada da competição nacional de pontos corridos.

De acordo com o comunicado do clube, os sócios-torcedores tiveram exclusividade na compra dos ingressos via internet até a última sexta-feira, às 10h, quando começou a comercialização para o público em geral. Agora, seguem sendo vendidas as entradas tanto pelo site quanto nas bilheterias do Allianz Parque.

Com 71 pontos, o Palmeiras pode ser sagrar campeão brasileiro desde que vença o Coelho e conte com os tropeços de Internacional e Flamengo, que medem forças com Atlético Mineiro e Grêmio respectivamente. Para esta partida, Luiz Felipe Scolari não poderá contar com Gustavo Scarpa, que recebeu o terceiro cartão amarelo no último domingo, mas terá o retorno do zagueiro Luan, que cumpriu suspensão contra o Paraná.

Confira os preços dos ingressos para o jogo contra o América Mineiro:

Gol Norte – R$ 100,00 [R$ 50,00 meia-entrada] Gol Sul – R$ 150,00 [R$ 75,00 meia-entrada] Central Leste – R$ 170,00 [R$ 85,00 meia-entrada] Central Oeste – R$ 230,00 [R$ 115,00 meia-entrada] Superior Norte e Sul – R$ 120,00 [R$ 60,00 meia-entrada] Superior Leste e Oeste – R$ 140,00 [R$ 70,00 meia-entrada] Superior Visitante – R$ 120,00 [R$ 60,00 meia-entrada]