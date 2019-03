Felipão inclui jovens da base em viagem para enfrentar Mirassol

O Palmeiras entrará em campo para enfrentar o Mirassol com um time titular modificado em relação a seu último compromisso. A delegação chegou à cidade do interior paulista na tarde desta sexta-feira, com alguns jovens das categorias de base.

Nas fotos do desembarque do elenco divulgadas pelo Palmeiras, é possível ver o goleiro Matheus Teixeira, o zagueiro Vitão, o lateral esquerdo Lucas Esteves e o atacante Léo Passos. O clube aboliu a prática de publicar a lista de relacionados para cada partida já há algum tempo.

Como o Palmeiras encara o Melgar na noite de terça-feira pela segunda rodada da Copa Libertadores, a tendência é que Felipão arme uma equipe alternativa para pegar o Mirassol, clube que tem apenas oito pontos ganhos e ocupa a lanterna do Grupo C do Campeonato Paulista.

O atacante Deyverson, ainda suspenso, e o zagueiro Luan, em recuperação de lesão muscular, são desfalques em Mirassol. Já o volante Matheus Fernandes, os meias Guerra e Hyoran e o centroavante Arthur Cabral não foram inscritos pelo Palmeiras no torneio estadual.

Uma possível formação tem Prass; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Moisés e Lucas Lima; Carlos Eduardo, Felipe Pires e Borja. Assim, os jovens oriundos das categorias de base relacionados por Felipão devem ficar no banco.