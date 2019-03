Sem imprensa, Palmeiras encerra preparação para pegar Mirassol

Algoz do Junior Barranquilla pela Copa Libertadores, o Palmeiras já se prepara para enfrentar o Mirassol, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Na manhã desta sexta-feira, com um treinamento fechado à imprensa, o time fez o último ensaio antes da partida.

Habitualmente, o técnico Luiz Felipe Scolari permite que a imprensa acompanhe os primeiros 10 minutos do aquecimento. Nesta sexta-feira, porém, os jornalistas puderam entrar na Academia de Futebol apenas quando a movimentação já havia terminado.

No momento em que a imprensa acessou o centro de treinamento, alguns jogadores ainda treinavam cobranças de bola parada, entre eles o lateral esquerdo Diogo Barbosa, que deve ser titular contra o Mirassol. Em seguida, o meio-campista Moisés, mais um cotado para começar jogando, concedeu entrevista.

“Sei que estou na viagem e com uma expectativa gigante de jogar”, declarou o camisa 10. O Palmeiras deve ter muitas mudanças para o jogo no interior paulista, já que enfrenta o Melgar pela segunda rodada da Copa Libertadores às 19h15 (de Brasília) de terça-feira, no Allianz Parque.

Uma possível formação tem Prass; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Moisés e Lucas Lima; Carlos Eduardo, Felipe Pires e Borja. Deyverson (suspenso) e Luan (lesionados) são desfalques. Já Matheus Fernandes, Guerra e Hyoran e Arthur Cabral não estão inscritos no Campeonato Paulista.

O confronto entre Palmeiras e Mirassol está marcado para as 16h30 (de Brasília) deste sábado, no Estádio Municipal de Mirassol. Com 18 pontos ganhos, o time alviverde lidera o B, enquanto a equipe do interior tem apenas oito pontos e figura na lanterna do Grupo C.