Esposa de Bruno Henrique é agredida por torcedores do Palmeiras

Bhel Dietrich, esposa do meio-campista Bruno Henrique, do Palmeiras, foi agredida por torcedores do Verdão após o empate por 1 a 1 diante do Athletico-PR, neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba.

A informação, publicada inicialmente pelo globoesporte.com, dá conta de que a assessoria do jogador confirmou que na saída do estádio, Bhel Dietrich foi cercada, xingada e empurrada por torcedores alviverdes.

Não é a primeira vez que a torcida do Palmeiras se envolve em confusões com a esposa de Bruno Henrique. No início de setembro, um palmeirense cobrou o casal na rua e Bhel Dietrich respondeu, dizendo ao torcedor que se ele quisesse xingar, deveria ir ao estádio. O caso foi registrado em vídeo e acabou viralizando nas redes sociais.

Após ficar no empate diante do Athletico-PR, o Palmeiras viu a diferença para o Flamengo subir para 10 pontos. O Verdão segue na segunda colocação com 54 pontos, contra 64 dos rubro-negros. O Alviverde volta a entrar em campo no próximo domingo, diante do Avaí, fora de casa.

