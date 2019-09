Cobrado na rua, palmeirense Bruno Henrique é defendido pela esposa

A derrota por 3 a 0 do Palmeiras contra o Flamengo, sofrida na tarde do último domingo, aumentou a turbulência vivida pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o volante Bruno Henrique foi cobrado por uma pessoa na rua e acabou defendido por sua esposa.

No vídeo, publicado em redes sociais, Bruno Henrique aparece de capuz e segura a coleira de um cachorro. Na rua, insatisfeita por ouvir o marido ser chamado de “pipoqueiro”, a mulher intervém. “A gente tem vida também! Quer ficar xingando, vai no estádio!”, disse a esposa do meio-campista.

Bruno Henrique foi cobrado na rua, é sua esposa interviu. O momento do Palmeiras não é fácil pic.twitter.com/WgmDyFD274 — Palmeiras Online (@palmeirasonline) September 2, 2019

Apenas Bruno Henrique e a mulher aparecem no vídeo. Em um dado momento, o meio-campista toma a palavra. “A gente sabe que estamos passando um momento ruim. Você acha que estou feliz?”, perguntou o jogador. A filmagem termina no momento em que a esposa percebe que estava sendo gravada.

Por questões de segurança, o Palmeiras trabalhará com portões fechados durante a semana e decidiu não divulgar a programação de treinamentos. Às 21 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio Serra Dourada, o time defendido por Bruno Henrique enfrenta o Goiás, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.