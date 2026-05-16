Com Andreas de volta, Palmeiras está escalado para enfrentar o Cruzeiro

O Palmeiras está escalado para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o retorno de Abel Ferreira após sete jogos de suspensão, o Verdão manteve a base dos últimos jogos do Brasileirão, com apenas três mudanças em relação ao jogo contra o Remo. O Alviverde encara o Cruzeiro logo mais, às 21h (de Brasília), na Arena Barueri.

Abel de volta e força total

O meio-campista Andreas Pereira está de volta à equipe de Abel Ferreira após se recuperar de uma pancada na lombar, que o tirou do jogo contra a Jacuipense. Já Felipe Anderson, que teve grande atuação no meio de semana, ganhou outra chance de titular, ocupando a vaga de Allan, que está suspenso para a partida deste sábado.

O outro destaque na escalação do Palmeiras é o lateral esquerdo Arthur, que se recuperou de um edema na coxa esquerda. A Cria da Academia entrou no lugar de Jefté.

Assim, o Palmeiras vai a campo com: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Felipe Anderson; Sosa e Flaco López.

Desfalques: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita), Benedetti (lesão no tornozelo) e Allan (suspenso).

Cruzeiro escalado

Do outro lado, o Cruzeiro do técnico Artur Jorge encara o Palmeiras com reforçado, com o retorno de Kaiki Bruno e Arroyo, que estavam suspensos contra o Bahia. Porém, o comandante lusitano tem cinco baixas, incluindo o atacante Bruno Rodrigues, que não pode jogar por ter sido emprestado pelo Alviverde.

Assim, a escalação do Cruzeiro tem: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Gerson, Lucas Romero e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.

Desfalques: Cássio e Kauã Prates (lesionados); Matheus Henrique (recuperação pulmonar); Bruno Rodrigues (contrato); William (problemas pessoais).

🦊📝 O Cruzeiro está escalado para enfrentar o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro! VAMOS EM BUSCA DA VITÓRIA, CABULOSO!!#PALxCRU #PáginasHeroicas pic.twitter.com/mL6Ba73Z95 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 16, 2026

Como chegam as equipes?

Os times vivem situações completamente opostas no Brasileirão. Enquanto o Palmeiras é o líder da Série A, com 34 pontos, o Cruzeiro aparece na 13ª posição do torneio nacional, com apenas 19 pontos.

Arbitragem de Palmeiras x Cruzeiro

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Savio Pereira Sampaio (DF) Árbitro assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Rafael da Silva Alves (RS) Árbitro assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) Quarto árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

José Mendonça da Silva Júnior (PR) VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

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