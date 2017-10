Duelo entre Palmeiras e Grêmio opõe melhores ataques do Brasileiro

O duelo entre Palmeiras e Grêmio, marcado para as 17 horas (de Brasília) deste domingo, será um dos principais da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vice-liderança do torneio em jogo, a partida opõe os dois melhores ataques do certame nacional.

Na última rodada, com gols de Keno e Borja diante da Ponte Preta, o Palmeiras chegou aos 43 e assumiu a liderança no quesito. O time alviverde ultrapassou exatamente o Grêmio, que ficou no empate por 0 a 0 com o líder o Corinthians e permaneceu com os mesmos 42 tentos.

Coincidentemente, os artilheiros de Palmeiras e Grêmio não participarão do confronto. Autor de sete gols no Campeonato Brasileiro, Willian sofreu edema na coxa direita e deve ser substituído neste domingo pelo centroavante colombiano Miguel Borja.

No Grêmio, Fernandinho, responsável por oito gols no Campeonato Brasileiro, também deve ficar fora do jogo contra o Palmeiras, já que o técnico Renato Gaúcho planeja poupar os titulares para o duelo com o Barcelona de Guaiaquil, pela semifinal da Copa Libertadores, marcado para quarta-feira.

Com Palmeiras e Grêmio empatados com os mesmos 50 pontos, o duelo a ser disputado em Porto Alegre também vale a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, primeiro colocado com 59, enfrenta o Botafogo apenas às 20 horas de segunda-feira, no Engenhão.

Superado no quesito gols marcados, o Grêmio possui uma defesa menos vazada e melhor saldo de gols (19 a 13) do que o Palmeiras. Justamente por isso, começou a rodada na segunda colocação, uma vez que os dois clubes também têm o mesmo número de vitórias (15).