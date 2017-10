Por vice-liderança, Palmeiras de Valentim pega reservas do Grêmio

Às 17 horas (de Brasília) deste domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pega o Grêmio, em Porto Alegre. O time alviverde, dirigido por Alberto Valentim, enfrentará uma formação alternativa da equipe gaúcha, mais preocupada com a Copa Libertadores.

Os dois clubes têm os mesmos 50 pontos ganhos, mas o Grêmio, por levar vantagem no saldo de gols (19 a 13), iniciou a rodada na vice-liderança. O Corinthians, primeiro lugar com 59 pontos, entra em campo apenas às 20 horas (de Brasília) de segunda-feira, contra o Botafogo, no Engenhão.

Encarregado de comandar o Palmeiras na condição de interino após a saída de Cuca, Alberto Valentim venceu seus dois primeiros compromissos, diante de Atlético-GO e Ponte Preta, ambos ameaçados pelo rebaixamento. Fortalecido para assumir de maneira efetiva, ele mantém o foco apenas no duelo com o Grêmio.

“Vamos recuperar fisicamente os atletas e corrigir o que precisamos. Parece discurso feito, mas é verdade: penso única e exclusivamente no próximo jogo. Sabemos que o Grêmio tem uma grande equipe. Temos que corrigir algumas coisas defensiva e ofensivamente”, afirmou Valentim.

A tendência é que o treinador mantenha a formação que ganhou as duas últimas partidas pelo Campeonato Brasileiro, com exceção de uma mudança no ataque. Com edema na coxa direita, Willian deve ser substituído pelo centroavante colombiano Miguel Borja.

Já o Grêmio, dirigido por Renato Gaúcho, não usará força total diante do Palmeiras. Os principais titulares serão preservados para o confronto com o Barcelona de Guaiaquil, pela semifinal da Copa Libertadores, previsto para as 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, no Equador.

O técnico Renato Portaluppi preferiu não revelar a escalação do time que vai enfrentar o Palmeiras, mas confirmou a deia de utilizar uma equipe mista. O meia-atacante Luan, porém, é um dos atletas que vai atuar, pois precisa recuperar ritmo de jogo antes da Libertadores.

“Ele precisa jogar. Ficou muito tempo parado devido à lesão, voltou no jogo contra o Corinthians e é importante jogar contra o Palmeiras. Quantos minutos? Não sei. Quanto ao resto da equipe, será passada para vocês uma hora antes da partida”, afirmou o treinador.

Existe a possibilidade de o volante Michel atuar ao lado de Cristian, já que ambos estão recuperados de lesão e precisam recuperar ritmo de jogo. O mistério fica no sistema defensivo. Na frente, o centroavante Lucas Barrios deve ser poupado, com Jael como titular.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X PALMEIRAS

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 22 de outubro de 2017, domingo

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro – MG (FIFA)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo – MG (FIFA) e Sidmar dos Santos Meurer – MG

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Léo Moura, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo e Bruno Cortez; Michel, Cristian, Everton, Luan e Michael Arroyo; Jael.

Técnico: Renato Portaluppi

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Bruno Henrique, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Borja

Técnico: Alberto Valentim