Dudu pede concentração ao Verdão antes de duelo contra o Cruzeiro

Visando acabar com um incômodo jejum diante do Cruzeiro, o Palmeiras começa a definir seu destino na Copa do Brasil contra os mineiros às 21h45 (horário de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque, de olho em uma vaga da competição mata-mata.

Sem conquistar um triunfo contra a equipe celeste desde a última campanha vitoriosa do Verdão na disputa eliminatória nacional, os comandados de Felipão precisam de concentração em campo para saírem com o resultado positivo. Quem garantiu isso foi Dudu, que também exaltou a qualidade do elenco rival.

“A gente sabe da qualidade do Cruzeiro e serão duas grandes partidas. Estamos vivendo uma excelente fase, mas o time deles também conta com excelentes jogadores, um ótimo técnico e, assim como nós, segue disputando três competições”, afirmou o atacante.

“Temos que estar 100% concentrados do início ao fim para não sermos surpreendidos novamente, como no ano passado. Precisamos jogar com muita atenção para conseguirmos um bom resultado diante da nossa torcida, que vem dando show e nos empurrando demais. Contamos com a casa cheia porque esse apoio vem fazendo a diferença”, concluiu o camisa 7 alviverde.

Após a partida desta quarta-feira, as duas equipes voltarão a se enfrentar pela Copa do Brasil somente no dia 26 de setembro, no Mineirão. Nesta edição da competição mata-mata, o gol fora de casa não é considerado um critério de desempate para definir o finalista.