Dudu lamenta “gol de bobeira” e reconhece jogo abaixo do esperado

Em uma atuação decepcionante, o Palmeiras acabou derrotado pelo frágil Fluminense na noite desta quinta-feira. Após o revés sofrido no Estádio do Maracanã, o atacante Dudu lamentou o gol sofrido e reconheceu a exibição abaixo do esperado do time alviverde.

Em um primeiro tempo terrível da equipe reserva armada por Mano Menezes, o Fluminense saiu na frente por meio de Marcos Paulo. Na etapa complementar, com Dudu no lugar de Hyoran, o Palmeiras melhorou um pouco e teve chance com Luiz Adriano, mas foi incapaz de empatar.

“É pouco. A gente sabe que é pouco. Temos que procurar melhorar nos três jogos que faltam. Estamos oscilando muito dentro das partidas e tomamos gol de bobeira. Devemos conversar e ver o que precisa melhorar para voltar a vencer”, disse Dudu ao Premiere.

O Palmeiras, comandado pelo técnico Mano Menezes, já amarga uma série de quatro partidas consecutivas sem ganhar pelo Campeonato Brasileiro, já que empatou com Corinthians (1 x 1) e Bahia (1 x 1) antes de perder para Grêmio (1 x 2) e Fluminense (0 x 1).

Questionado sobre o duelo contra o Flamengo, Dudu evitou aumentar a pressão. “Todo jogo é importante. Hoje, era importante. O jogo passado era importante. Infelizmente, não estão vindo as vitórias. Temos que melhorar e trabalhar mais para voltar a vencer”, reiterou.

Com 68 pontos ganhos, o Palmeiras permanece na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, com o que tem de melhor, a equipe defendida por Dudu entra em campo para encarar o campeão Flamengo, no Allianz Parque.