Na estreia de Veron, reservas do Palmeiras caem contra o Fluminense

O Palmeiras voltou a decepcionar sua torcida na noite desta quinta-feira. No jogo que marcou a estreia entre os profissionais do jovem Gabriel Veron, o time reserva armado por Mano Menezes acabou derrotado no Maracanã por 1 a 0 pelo frágil Fluminense, rival ameaçado pelo rebaixamento.

Com os mesmos 68 pontos ganhos, o Palmeiras permanece na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, já que perde do Santos no número de vitórias (20 a 19). Já o Fluminense, com 41 pontos, detém o 15º posto e respira na luta para evitar uma nova queda.

Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o campeão Flamengo às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque. Ao mesmo tempo, o Fluminense encara o lanterna Avaí, já rebaixado à Série B, no Estádio da Ressacada.

O Jogo – Em um primeiro tempo decepcionante, o Palmeiras teve sua única chance logo no começo. Allan passou errado na saída da defesa e a bola sobrou limpa para Raphael Veiga. O meia avançou sem ser incomodado e chutou com perigo, à direita do gol de Marcos Felipe.

O Fluminense conseguiu inaugurar o marcador aos 37 minutos do primeiro tempo. Após cabeçada para trás de Thiago Santos, Luan tentou afastar em nova cabeçada e a bola sobrou para Marcos Paulo, que dominou e bateu colocado. Weverton nem reagiu e viu a bola morrer nas redes.

Com o Palmeiras inoperante, o time tricolor ganhou algum terreno durante os minutos finais do primeiro tempo. Em mais uma chegada perigosa ao campo de ataque, Gilberto cruzou da direita e o inspirado Marcos Paulo cabeceou por cima da meta defendida por Weverton.

O técnico Mano Menezes voltou do intervalo com Dudu no lugar de Hyoran, mas foi o Fluminense que assustou no começo da etapa complementar. Marcos Paulo carregou na entrada da área e, após carrinho de Luan, a bola sobrou para chuta forte de Yony Gonzalez pela linha de fundo.

Colocado no lugar de Raphael Veiga, Lucas Lima proporcionou a melhor chance do Palmeiras no jogo ao cruzar da esquerda para cabeçada de Luiz Adriano. Digão, atento, conseguiu tirar e vibrou muito. Pouco depois, Dudu pegou de primeira da direita e Marcos Felipe espalmou.

Aos 30 minutos do segundo tempo, Mano Menezes sacou Willian para promover a estreia de Gabriel Veron na equipe profissional. Na tentativa de, pelo menos, empatar, o Palmeiras aumentou o volume de jogo, mas foi incapaz de criar boas chances de gol. Assim, os mais de 30 mil tricolores deixaram o Maracanã satisfeitos.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 x 0 PALMEIRAS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 28 de novembro de 2019, quinta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Jose Eduardo Calza (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Público: 29.968 pagantes

Renda: R$ 337.160,00

Cartões amarelos: Digão, Daniel e Nino (FLU); Victor Luis, Hyoran e Willian (PAL)

Gol:

FLUMINENSE: Marcos Paulo (37 minutos 1º Tempo)

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Airton (Dodi), Allan, Daniel e Ganso (Nenê); Yony Gonzalez e Marcos Paulo (Pablo Dyego)

Técnico: Marcão

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Vitor Hugo e Victor Luis; Thiago Santos, Matheus Fernandes e Raphael Veiga (Lucas Lima); Hyoran (Dudu), Willian (Veron) e Luiz Adriano

Técnico: Mano Menezes