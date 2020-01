Discurso modesto e jornada dupla: veja como Luxa estreou em 1993

No primeiro jogo da quinta passagem de Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras encara o Atlético Nacional às 22h30 (de Brasília) desta quarta-feira, pela Copa Flórida. Há 27 anos, o técnico adotou discurso modesto e encarou jornada dupla, com apresentação à imprensa e estreia no mesmo dia.

Em sua edição de 21 de abril de 1993, o jornal A Gazeta Esportiva informa que Luxemburgo pisou no Palestra Itália como técnico do Palmeiras às 14h37 do dia anterior. Apresentado na antiga sala de troféus do clube, há muito tempo sem novas peças, ele foi cauteloso.

“Não vou prometer o título, pois não sou o salvador da pátria. Venho para ser mais um, colaborar e tentar pôr um fim a essa fase sem títulos que o clube atravessa. Se chegasse prometendo conquistas, seria o único motivo delas e também o único culpado, se não acontecessem”, ponderou Luxa, comedido.

Em busca de um sucessor para Otacílio Gonçalves, o Palmeiras decidiu apostar em Luxemburgo após falhar na tentativa de trazer Nelsinho Rosa. Vinculado apenas até o final de 1993, o técnico chegou com a missão de findar o longo jejum de títulos do clube alviverde, iniciado em 1976.

Às 21 horas do mesmo dia, o Palmeiras enfrentaria o Vitória no segundo e decisivo confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Encarregado de assumir de forma interina após a saída de Otacílio Gonçalves, Raul Pratalli dirigiria o time diante do adversário baiano, mas Luxemburgo já ficou no banco de reservas.

O Palmeiras avançou com gol marcado por Maurílio no segundo tempo e, segundo A Gazeta Esportiva, Luxa teve intervenção decisiva. “A preleção do técnico no intervalo, elogiada pelo grupo, surtiu efeito positivo. Todos voltaram com outro astral e a luta acabou valendo, para a satisfação geral”, noticiou o jornal.

Vinte e sete anos depois, Vanderlei Luxemburgo comandará o Palmeiras pela 374ª vez – na história, ele é superado apenas por Luiz Felipe Scolari (485) e Oswaldo Brandão (585). Nas quatro passagens anteriores, o técnico conquistou o Paulista (1993, 1994, 1996 e 2008), o Brasileiro (1993 e 1994) e o Rio-São Paulo (1993).