Luxembugo explica por que Felipe Melo será zagueiro no Palmeiras em 2020

Felipe Melo iniciará a temporada como zagueiro no Palmeiras. Nesta terça-feira, Vanderlei Luxemburgo confirmou que utilizará o camisa 30 como defensor central na estreia do Verdão na Florida Cup, contra o Atlético Nacional-COL, nesta quarta-feira, às 22h30.

Em entrevista ao perfil oficial da Florida Cup, Luxemburgo explicou os motivos que levaram a testar Felipe Melo como zagueiro. Além de características físicas, o treinador citou os cartões recebidos pelo jogador como um fator importante.

“Porque acho que ele é um excelente jogador de futebol, só que é muito alto e pesado. Então, com a idade que tem, joga de volante, só que a velocidade e a intensidade são diferentes. Ele consegue ter intensidade, mas no momento do jogo perde isso. Então fica com dificuldade”, pontuou Luxemburgo.

“No primeiro bote ele vai bem, no terceiro ele toma o amarelo e no quarto ele toma o vermelho. Quando você coloca ele cinco, dez metros para trás, ele vai deixar de correr 60% do jogo. Então vai correr só 40% com a inteligência, qualidade e força física que tem, não tenho dúvida de que pode se tornar um grande zagueiro”, completou.

Dessa forma, Felipe Melo deve iniciar a partida contra o Atlético Nacional ao lado de Gustavo Gómez na zaga. Como primeiro volante, a tendência é que Matheus Fernandes receba uma oportunidade como titular.

Depois de enfrentar os colombianos, o Palmeiras terá pela frente o New York City, no sábado, às 16h. Apesar do Corinthians também estar na Florida Cup, os rivais não duelaram pelo torneio.