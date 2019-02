Diogo Barbosa reclama de juiz por expulsão de Deyverson no clássico

O trabalho de Luiz Flavio de Oliveira no triunfo do Corinthians sobre o Palmeiras deixou o lateral esquerdo Diogo Barbosa insatisfeito na tarde deste sábado. Na visão do ala canhoto, a expulsão do centroavante Deyverson no Allianz Parque foi injusta.

Colocado por Luiz Felipe Scolari no lugar de Borja, Deyverson acabou como pivô de mais uma confusão. Acusado de cuspir no volante Richard, o polêmico centroavante foi expulso nos minutos finais da partida e deixou o Palmeiras em inferioridade numérica.

“No lance da expulsão do Deyverson, ele foi pisado pelo Henrique. O juiz não deu e acabou expulsando o Deyverson. O critério tem que ser para os dois lados. Ele puxa muito para o Corinthians, não é a primeira vez dele. São ‘n’ vezes”, declarou Diogo Barbosa.

De acordo com o lateral, o tratamento de Luiz Flavio de Oliveira em relação ao Palmeiras foi diferente durante a partida. “É incrível que ele estava em frente ao lance e não viu isso. Em lance do Felipe Melo, sempre está atento, mas, contra nós, nunca”, afirmou Diogo Barbosa ao Premiere.

Com 10 pontos ganhos, três a mais do que o Novorizontino, o Palmeiras lidera o Grupo B do Campeonato Paulista. Pela sexta rodada do torneio estadual, às 20 horas (de Brasília) da próxima segunda-feira, o time alviverde enfrenta o Bragantino, no Estádio do Pacaembu.

“Cabeça boa, que tem o resto do campeonato”, afirmou Diogo Barbosa. Diferentemente de seu lateral esquerdo, Felipão preferiu não reclamar abertamente de Luiz Flavio de Oliveira, mas lembrou que já foi processado por seu irmão e revelou que o clube tentou evitar a escalação.