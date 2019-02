Deyverson e Felipão são denunciados e TJD fala em pena pesada para o atacante

O centroavante Deyverson e o técnico Luiz Felipe Scolari foram denunciados pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD) nesta quinta-feira por incidentes ocorridos no clássico do último sábado, contra o Corinthians. E se depender do presidente da entidade, Antonio Olim, a pena será dura no julgamento que ocorrerá nesta segunda-feira.

“Acho que vai ter um intermediário, Palmeiras tem bons advogados, vai recorrer, virá para o pleno. O próprio Felipão falou que não é uma atitude de atleta, o tribunal vai cumprir a lei. A comissão deve dar uma pena pesada. Se recorrer, a gente a conversa. Se for para o atleta, futebol, é o que interessa”, afirmou o presidente do TJD ao Fox Sports.

Expulso por de cuspir no volante Richard, Deyverson será julgado no artigo 254-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê punição de seis a 12 partidas. Ele ainda foi multado pela diretoria alviverde e pode acabar deixando o clube.

“Pega o que aconteceu. Foi muito forte a cena, o Palmeiras tomou providência. A atitude dele foi muito feia, muitas pessoas vendo, ele dá uma cuspida. Ele deve ter se arrependido. A punição mínima é de seis jogos, máximo de 12”, completou.

Já Felipão foi enquadrado no artigo 258, que fala em “desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões” por conta do que foi citado na súmula do árbitro Luiz Flávio de Oliveira: “Parabéns! Você é maravilhoso para apitar nossos jogos”. A pena varia de um a seis jogos.