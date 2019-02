Deyverson recebe um vermelho a cada 13 jogos no Palmeiras; relembre

Não foi a primeira vez, Deyverson garantiu que será a última, mas é difícil acreditar que o centroavante não será mais expulso vestindo a camisa do Palmeiras. Diante do Corinthians, no último sábado, o atleta recebeu seu quinto cartão vermelho desde que chegou ao clube, na metade de 2017.

O jogador soma 18 gols em 66 jogos pelo Verdão, ou seja, uma média de uma expulsão a cada 13 partidas, aproximadamente. No último sábado, Deyverson entrou em campo no lugar de Borja no segundo tempo diante do maior rival e, depois de 28 minutos em campo, foi expulso por dar uma cusparada no corintiano Richard. Mais tarde, ele se desculpou pelo ato por meio das redes sociais.

Entre as cinco expulsões de Deyverson pelo Maior Campeão do Brasil, a de sábado foi a única por expulsão. Mas esta não foi a primeira vez que o jogador cometeu o ato e sua carreira. Em seu clube anterior, o Alavés, da Espanha, o brasileiro trocou cusparadas com o zagueiro Diego Godin, do Atlético de Madrid, sendo o brasileiro o primeiro a atacar.

Após muita provação, antes de uma cobrança de escanteio, Deyverson cuspiu no rosto do adversário. Na sequência, o defensor acertou um soco na região da cintura de Manu García e correu para devolver a cusparada no centroavante brasileiro. Nenhum deles foi punido na ocasião.

Com a atitude condenada por Luiz Felipe Scolari, Deyverson pode ser punido com um severo gancho. Caso seja denunciado, ele deverá ser enquadrado no artigo 254-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de seis a 12 partidas pela cusparada.

Se receber a pior punição possível, Deyverson voltaria a ficar à disposição de Felipão somente em um eventual segundo jogo de final do Campeonato Paulista. Como a pena seria cumprida em torneios nacionais, o atacante não perderia as partidas válidas pela fase de grupos da Copa Libertadores.