Em risco de gancho, Deyverson pede desculpas por cusparada

O árbitro Luiz Flávio de Oliveira registrou a cusparada de Deyverson em Richard na súmula do Derby disputado neste sábado, no Allianz Parque. A infração ocorreu aos 42 minutos do segundo tempo e resultou na expulsão do centroavante do Palmeiras, que acabou derrotado por 1 a 0, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Na súmula, o árbitro explica por que aplicou o cartão vermelho de forma direta: “Motivo: Por atingir com uma cusparada o rosto do seu adversário de nº26, sr. Richard Cândido Coelho, quando o jogo se encontrava paralisado para a cobrança de uma falta em favor de sua equipe”, escreveu Luiz Flávio.

Com a atitude condenada por Luiz Felipe Scolari, Deyverson pode ser punido com um severo gancho. Caso seja denunciado, ele deverá ser enquadrado no artigo 254-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de seis a 12 partidas pela cusparada.

Se receber a pior punição possível, Deyverson voltaria a ficar à disposição de Felipão somente em um eventual segundo jogo de final do Campeonato Paulista. Como a pena seria cumprida em torneios nacionais, o atacante não perderia as partidas válidas pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Sem Deyverson, o Palmeiras perdeu força ofensiva nos minutos finais do Derby e amargou sua primeira derrota na temporada 2019. Líder do Grupo B do Paulistão com dez pontos, o Verdão só volta a campo no dia 11, segunda-feira, quando encara o Bragantino, no Allianz Parque.

Em mensagem publicada em sua conta no Instagram, o centroavante demonstrou arrependimento e pediu desculpas ao volante corintiano Richard, à torcida e aos companheiros de Palmeiras. Também prometeu não cometer o mesmo erro novamente.