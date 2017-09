Cuca promove treinamento animado, arranca risos e empolga Borja

O Palmeiras, rival do Fluminense no Campeonato Brasileiro, trabalhou na Academia de Futebol durante a tarde desta quarta-feira. Em um treino de fundamentos descontraído, o técnico Cuca arrancou risos e conseguiu empolgar seus pupilos, entre eles o centroavante colombiano Miguel Borja.

Auxiliado por integrantes de sua comissão, o treinador propôs uma série de atividades para aprimorar diferentes aspectos de jogo, como finalização, passe curto, cruzamento, velocidade, cabeceio e condução de bola com os dois pés, entre outros. Com irreverência, o ex-jogador Cuca deu exemplo em algumas situações e mostrou habilidade.

Os atletas, divididos em times com e sem coletes vermelhos, competiam durante a execução de cada exercício, em uma espécie de gincana. Eles levaram as atividades a sério, comemorando os acertos e lamentando os erros. Até Borja demonstrou animação, vibrou e brincou com os companheiros, cenário raro nos treinamentos, após rusga com Thiago Santos na última terça.

O volante Felipe Melo, reintegrado ao elenco principal no começo de setembro, participou normalmente das atividades e, de costas para o gol, foi marcado por Cuca em um dos exercícios. No rachão que encerrou os trabalhos, o goleiro Fernando Prass simulou cãibras para ganhar tempo e Borja marcou o gol decisivo, intensamente comemorado pelos companheiros.

“É um trabalho diferente, que envolve muito a parte competitiva e, ao mesmo tempo, tem alegria”, disse Willian, integrante do time que ganhou o rachão. “Estávamos atrás no placar, mas conseguimos reverter no final e terminamos bem”, comemorou o atacante.

O lateral direito Jean, o zagueiro Edu Dracena e o atacante Dudu fizeram apenas atividades físicas nas dependências internas da Academia de Futebol, mas não preocupam. Assim como o meio-campista Moisés. Já o atacante Deyverson acabou liberado para resolver problemas particulares.

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Fluminense, no Estádio do Maracanã. O zagueiro Luan e o atacante Willian, liberados após suspensão contra o Coritiba, estão à disposição de Cuca.