Pronto para voltar, Willian projeta aproximação do topo da tabela

O atacante Willian deve ser uma das novidades do técnico Cuca no confronto com o Fluminense, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pronto para retomar a condição de titular do Palmeiras, o jogador projeta uma aproximação do topo da tabela do torneio nacional.

“Fico feliz por estar à disposição do Cuca novamente e poder ajudar meus companheiros. Com certeza, depois de uma vitória você tem mais segurança e tranquilidade para trabalhar”, afirmou Willian, suspenso no triunfo sobre o Coritiba, após o treino desta quarta-feira.

Antes do confronto disputado na última segunda, Cuca afirmou que os duelos com Coritiba (casa), Fluminense (fora), Santos (casa), Bahia (casa), Atlético-GO (fora) e Ponte Preta (casa) definirão as pretensões do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Após um começo bem-sucedido, Willian fala com cautela sobre a série.

“O Cuca é inteligente e cria metas internas, o que é importante. Mas nosso objetivo é viver jogo a jogo e encarar cada um como uma final. Vai ser difícil, mas temos totais condições de fazer uma grande partida contra o Fluminense e voltar com um belo resultado”, afirmou o atacante.

Com 40 pontos ganhos, o Palmeiras ocupa o quarto lugar do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Corinthians (53), Grêmio (43) e Santos (41). A 14 rodadas do final do torneio nacional, Willian considera que o time alviverde permanece na briga pelo título.

“Temos tudo para encostar nos primeiros colocados”, afirmou o atacante. “O Corinthians vem fazendo um campeonato muito regular, mas precisamos cumprir a nossa parte. Estamos no bolo, chegando perto do segundo e do terceiro. Se surgir uma brecha, vamos buscar”, avisou.

A exemplo de Willian, artilheiro do Palmeiras na temporada com 15 gols, o zagueiro Luan cumpriu suspensão automática diante do Coritiba e está livre para enfrentar o Fluminense. O confronto está marcado para as 16 horas (de Brasília) de domingo, no Maracanã.