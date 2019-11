Com sonho de buscar Fla, Palmeiras volta a palco do título de 2018

A oito rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras sonha com a possibilidade de alcançar o Flamengo. Atual ganhador do torneio nacional, o time alviverde, ainda vivo matematicamente, retorna ao local do título de 2018 para encarar o Vasco nesta quarta-feira.

Em 2018, dirigido por Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras garantiu a conquista na 37ª rodada ao ganhar do Vasco por 1 a 0, em São Januário. Colocado no lugar de Borja durante o segundo tempo, Deyverson marcou o gol do título após receber cruzamento de Willian.

Quase um ano depois, o Palmeiras ainda tem chances de brigar pelo título, mas a situação é complicada. Com um futebol exuberante, o Flamengo contabiliza um total de 71 pontos ganhos, oito a mais que o time hoje comandado pelo técnico Mano Menezes.

Deyverson, autor do gol decisivo em 2018, deve encarar o Vasco desde o início, já que o titular Luiz Adriano está inativo desde o clássico contra o Santos. Por outro lado, o volante Felipe Melo, punido com cinco jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), é desfalque certo.

Aliás, os 14 jogadores utilizados por Luiz Felipe Scolari na histórica vitória contra o Vasco permanecem no Palmeiras, diferentemente do treinador. Daquele grupo, Weverton, Gomez, Diogo Barbosa, Bruno Henrique, Dudu e Gustavo Scarpa devem ser titulares, além de Deyverson.

O confronto entre Palmeiras e Vasco, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira. Na partida pelo primeiro turno, disputada no Allianz Parque, os dois times terminaram empatados por 1 a 1.