Palmeiras volta com Ramires em campo e Dudu na parte interna

O Palmeiras iniciou a preparação para enfrentar o Vasco com um treinamento na Academia de Futebol durante a tarde desta segunda-feira. O meio-campista Ramires trabalhou no gramado, enquanto Dudu ficou na parte interna, mas, a princípio, não preocupa para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Escalado em um total de 57 partidas nesta temporada, Dudu realizou atividades individualizadas durante a tarde desta segunda. O atacante deve participar do último treinamento do Palmeiras antes do confronto com o Vasco, programado para a tarde de terça.

Inativo desde a vitória contra o Goiás, jogo que marcou a estreia de Mano Menezes, Ramires vem recebendo atenção especial da comissão técnica para tentar recuperar sua melhor forma. Aos 32 anos, vindo do futebol chinês, o meio-campista espera retornar ainda nesta temporada.

Marcos Rocha, substituído por Mayke contra o Ceará, também participou das atividades no gramado e pode ser novamente relacionado por Mano Menezes para o duelo no Rio de Janeiro. Assim como o centroavante Luiz Adriano, inativo desde o clássico contra o Santos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O volante Felipe Melo, dono de uma posição no time titular, é desfalque certo para o Palmeiras e deve ser substituído por Thiago Santos. Por fazer gestos obscenos à torcida do Santos, ele recebeu uma suspensão de cinco jogos do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O confronto entre Palmeiras e Vasco, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio de São Januário. Na partida do primeiro turno, disputada no Allianz Parque, houve empate por 1 a 1.