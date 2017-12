Com melhor ataque, Palmeiras pode superar gols do Brasileiro 2016

Na tentativa de confirmar o vice-campeonato brasileiro, o Palmeiras encara o Atlético-PR na última rodada. Diante do adversário paranaense, além de defender a segunda posição, o time alviverde, dono do melhor ataque, pode superar o número de gols marcados na campanha que culminou com o título da edição de 2016.

No ano passado, o time então dirigido pelo técnico Cuca anotou 62 gols em 38 partidas e terminou como o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. O jovem atacante Gabriel Jesus, inspirado, foi o artilheiro do time alviverde ao anotar 12 gols.

Dono do melhor ataque também na edição de 2017, o Palmeiras acumula um total de 61 gols. Assim, caso anote mais de um no confronto com o Atlético-PR, o time alviverde supera a equipe do ano passado no quesito, além de assegurar o vice-campeonato.

Para lograr o feito, o técnico interino Alberto Valentim tem a alternativa de escalar como titular o atacante Willian, artilheiro do Palmeiras na temporada com 17 gols, já que o colombiano Miguel Borja ainda se recupera de recente cirurgia na região inguinal.

Borja não será o único desfalque palmeirense contra o Atlético-PR. O zagueiro Edu Dracena e o volante Felipe Melo estão suspensos e deverão dar lugar a Luan e Thiago Santos. Moisés e Mayke, que deixaram o treino de sexta-feira mais cedo, não deverão ser problema.

O duelo entre Palmeiras e Atlético-PR está marcado para as 17 horas (de Brasília) deste domingo, na Arena da Baixada. O time alviverde, segundo colocado do Campeonato Brasileiro, tem 63 pontos. Já a equipe rubro-negra, com 48 pontos, figura no 13º lugar do torneio.