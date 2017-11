Palmeiras treina sem Moisés antes de confronto diante do Atlético-PR

Na manhã desta quinta-feira, o Palmeiras não teve o volante Moisés durante o treino realizado na Academia de Futebol, atividade que serviu como preparação para o duelo contra o Atlético-PR, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ficou na parte interna do centro de excelência do clube junto com outros dois titulares da equipe: os defensores Edu Dracena e Mayke.

Dos três, o zagueiro é desfalque certo por causa do terceiro cartão amarelo e os outros dois podem ser desfalques para o técnico Alberto Valentim, que fará sua última partida como treinador do time já que Roger Machado será o comandante do time paulista na temporada de 2018. A boa notícia ficou por conta do retorno do meia Michel Bastos, que se recuperou de dores musculares e treinou normalmente durante a atividade desta quinta-feira.

O treino desta manhã não foi aberto à imprensa e teve como objetivo dar ritmo para quem deve jogar na partida deste domingo. Além dos três jogadores que ficaram fora de campo, Valentim não contará com o atacante Borja devido a uma pequena cirurgia na região inguinal e do volante Felipe Melo, que está suspenso.

O objetivo do Palmeiras é terminar o campeonato na vice-liderança, posição que o time alviverde está no momento, com 63 pontos. O Verdão precisa de uma simples vitória para conseguir a marca, ou torcer contra o Grêmio e o Santos, que enfrentam Atlético-MG e o Avaí, respectivamente.