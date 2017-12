Moisés e Mayke deixam treino mais cedo, mas devem encarar Furacão

O Palmeiras realizou o último treino aberto para a imprensa em 2017. Nesta sexta-feira, as atividades na Academia de Futebol contaram com o retorno de Moisés e Mayke, que deixaram os trabalhos mais cedo, mas não devem ser problemas para o duelo deste domingo, às 17h (de Brasília, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada.

Moisés treinou sem limitação com os companheiros, mas precisou deixar o gramado por conta de uma indisposição estomacal. Já o lateral-direito se dirigiu para a parte interna do centro de treinamento assim que cumpriu a carga física que havia sido estabelecida para ele.

Outras baixas no gramado foram Jean, Edu Dracena, Felipe Melo, Róger Guedes e Borja. O primeiro seguiu com seu cronograma específico para evitar lesões. Já o zagueiro, o volante – suspensos para este domingo – e o camisa 23, ficaram na parte interna para realizar trabalhos físicos. Borja, por sua vez, se recupera de um procedimento cirúrgico de hérnia inguinal e também não irá encarar o Furacão.

Além disso, Alberto Valentim, que também dá adeus à sua função de treinador interino neste domingo, já não contou com Zé Roberto, que assumiu cargo administrativo no clube, Egídio, que irá defender o Cruzeiro nas próximas duas temporadas, e Arouca, que acertou com o Atlético-MG.

Com as muitas baixas, o treino em campo reduzido comandado por Valentim teve a presença de Gabriel Guirro, do Sub-15, que completou a atividade. Os trabalhos, porém, estiveram longe de um clima de férias e tiveram, inclusive, uma discussão entre Thiago Santos e Michel Bastos, que logo se cumprimentaram.

Com nove atletas de linha, Valentim chegou a esboçar um possível time para o final de semana com Fabiano; Yerry Mina, Juninho e Michel Bastos; Bruno Henrique, Tchê Tchê e Guerra; Dudu e Willian.

A formação mais provável para encarar o Furacão, no entanto, tem Fernando Prass; Mayke, Yerry Mina, Luan e Michel Bastos; Thiago Santos, Tchê Tchê e Moisés; Dudu, Keno e Willian (Deyverson).