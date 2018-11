Com elenco mais vencedor que Inter e Fla, Palmeiras usa experiência para ser campeão

Restam seis partidas para o Palmeiras tentar confirmar o título do Campeonato Brasileiro e, precisando de apenas sete pontos para superar o melhor vice-colocado em todas as edições do torneio com 20 clubes, o Verdão conta com a experiência de seu elenco para garantir o Deca.

“Em 2006 eu ia no banco de reservas em alguns jogos no São Paulo e ali eu comecei a viver um ambiente de título. Claro que ficamos ansiosos, mas temos que manter o pé no chão porque em todos os ambientes que eu vivi, sempre foi dessa forma. Os atletas que passaram por situações semelhantes têm que conversar com os demais para deixar a empolgação de lado”, afirmou Jean.

No plantel palestrino, 11 jogadores já sentiram o sabor de conquistar o maior torneio nacional. Os titulares Edu Dracena, Mayke, Bruno Henrique, Felipe Melo, Moisés, Dudu e Willian já foram campeões brasileiros. No banco, Fernando Prass, Jailson, Thiago Santos e Jean também já conseguiram o feito.

O número é muito superior ao dos elencos concorrentes do Verdão na disputa pelo título. O Internacional, atual segundo colocado, tem apenas seis campeões: Danilo Fernandes (Corinthians), Marcelo Lomba (Flamengo), Fabiano (Palmeiras), Uendel (Corinthians), Edenilson (Corinthians) e Wellington Silva (Fluminense). Já o Flamengo, terceiro colocado, conta com apenas dois: Diego e Everton Ribeiro.

“A gente passou por algumas experiências antes. Eu sempre frisei que, enquanto não lacrou, não tem nada conquistado. Temos que lutar o dobro porque todos que estão lá embaixo querem nos ver tropeçar”, completou Jean, que conquistou o Campeonato Brasileiro por Palmeiras, Fluminense e São Paulo.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 66 pontos ganhos. Inter e Flamengo somam 61 e 60, respectivamente. No próximo domingo, a equipe de Luiz Felipe Scolari encara o Atlético-MG, em Belo Horizonte.